Ми вже неодноразово чули, чому економічне бронювання це непопулярне рішення. Адже є певні категорії громадян починають, які почнуть розганяти ідеї, що це, так би мовити, відкуп від війни. Про це в ефірі 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Досвід Росії

"А вас нікого не дивує, чому Російська Федерації не проводиться мобілізація. Хоч вони достатньо активно на сьогоднішній момент мобілізують населення", – зазначив експерт.

Воно мобілізується, яким чином? Воно мобілізується через добровільне підписання контрактів. Чому? Все дуже просто: при підписанні контракту з російською армією російському громадянину іде одноразова виплата грошей,

– повідомив Олег Пендзин.

У 2023 році така виплата становила 700 тисяч російських рублів, а у 2024 році від 1 мільйона до 1,2 мільйона. Аби краще розуміти, середня заробітна платня російського вчителя 33 тисячі рублів на місяць, а тут одразу 1,2 мільйона.

Наскільки важливими є економічне бронювання

"Якщо мені хтось почне розказувати, що наявність фінансового зацікавлення не є важлива з погляду мобілізаційних процесів – це буде повна брехня", – додав Пендзин.

Як у свій час казав один французький імператор, що війна –- це гроші, гроші й ще раз гроші. І самі собі попробуйте дати відповідь, наскільки сьогодні є важливою сума, яку отримує український вояк, мобілізований у збройні сили України. Це надзвичайно важливо.

Ви дайте хлопцям навіть не 10 тисяч доларів, а дайте хлопцям гарантованих 2 – 3 тисячі доларів на місяць. Ви подивитеся, скільки буде людей добровільно зацікавлених в мобілізації,

– повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Він додав, що тим часом хочемо зробити мобілізацію й при цьому нічого за це не платячи. Так не буває. У нас середня заробітна платня військового по днях вираховуються. Це додаткові 60 мільярдів гривень з державного бюджету. Їх немає. Тобто середня заробітна платня сьогодні десь 22 – 25 тисяч гривень для вояка. Що це за гроші?

Крім того, коли ми говоримо про 100 тисяч мобілізованих – це ще додатково, як мінімум, 135 мільярдів гривень. Їх немає.

Говорячи про те, що от економічне бронювання – це жах. Ви мені скажіть, звідки ще гроші взяти,

– наголосив Олег Пендзин.

Це не популярно, але хлопцям, що сидять на передку треба купити каску, кращий бронік, тепловізор. Крім того, ще скільки ми донатимо й скільки возять волонтери. В цілому все це має тягнути на собі бюджет, а бюджет має мати гроші.

“Саме тому я прихильник економічного бронювання, якби це було не популярно”, – підсумував Олег Пендзин.