Работал во времена Пшонки: экс-прокурор через суд повысил себе пенсию почти до 100 тысяч гривен

Бывший прокурор Кировоградской области Сергей Ленский повысил себе пенсию через суд до 101,8 тысячи гривен. Ленский работал во времена генпрокурора Виктора Пшонки, который во время событий Евромайдана исчез из Украины.

Экс-прокурор поднял себе пенсию до 100 тысяч гривен

Решение о назначении новой пенсии Сергею Ленскому принял Харьковский окружной административный суд в конце февраля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Издание сообщает, что Сергей Ленский в августе 2024 года обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области для перерасчета своей пенсионной выплаты. Для этого бывший прокурор взял справку в Кировоградской областной прокуратуре о размере зарплаты действующего прокурора области – 113,1 тысячи гривен – и требовал поднять ему пенсию до 90% от этой суммы.

Заметьте! Заявление экс-прокурора отправили на рассмотрение в ПФУ Запорожской области. Там Ленскому отказали в перерасчете, поэтому он обратился в суд.

Как происходил судебный иск

Юристы ПФУ Запорожской области, как отмечают в тексте, выбрали "странную тактику":

Они пытались привлечь в качестве третьей стороны Минсоцполитики (что практически никогда не происходит в подобных делах), и получили отказ от судьи. Фактически не озвучили аргументы по существу дела, а вместо этого заявили, что действовали "на основании и в пределах полномочий" (обычно представители ПФУ в суде озвучивают подробные возражения).

Представитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области 07.02.2025 подал в суд отзыв на исковое заявление, в котором просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, обосновывая это тем, что управление в спорных правоотношениях действовало на основании и в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины,

– говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его. Поэтому в результате дела пенсия Сергея Ленского возрастет до 101,8 тысячи гривен.

В решении указано, что административный иск к Главному управлению ПФУ в Харьковской и Запорожской областях о признании противоправным и отмене решения, обязательства совершить определенные действия – удовлетворить.

Интересно! Кроме того, что пенсию прокурору должны выплачивать без ограничения размера зарплаты для перерасчета пенсий, без налогообложения и начисления военного сбора и "в случае повышения заработной платы работникам прокуратуры проводить дальнейшие перерасчеты пенсии и ее выплаты независимо от того, прекращена ли работа на время перерасчета пенсии или она продолжается".