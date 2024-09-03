Пробелы в налоговой политике: что не так с законопроектом о повышении налогов

События вокруг закона о внезапном повышении налогов демонстрируют серьезные проблемы с налоговой политикой в стране. Такое мнение высказывает эксперт по налоговой и таможенной политике Вячеслав Черкашин.

В чем проблема законопроекта

По словам эксперта, создатели этой политики отмечает, что создатели законопроекта №11416 сначала планировали получить 125 миллиардов гривен. Но в итоге сумма сократилась до 40 миллиардов гривен.

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Это, по его словам, вызвало шок и панику в различных секторах экономики, в частности в автомобильной, ювелирной и банковской сферах.

Вячеслав Черкашин Эксперт по налоговой и таможенной политике В целом парламент вместо контролирующих и правоохранительных органов продолжает отчаянно сражаться с тенью, в ручном режиме управляя налоговой и таможенной службами и пренебрегая принципом разделения власти.

Он также считает, что отсутствие постоянных руководителей ключевых фискальных ведомств усиливает хаос и бессистемность в этих структурах.

Господствуют "идеология" давления, неуважения и лжи; хаос и бессистемность; поверхностно-алярмное планирование работы и крайне плохое выполнение определенного. Упадок институтов налоговой службы и нового БЭБ почти достиг руин таможенного органа,

– отмечает Вячеслав Черкашин.

Контекст

На сайте Верховной Рады появился заключение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №11416, который предлагает изменения в налогообложении.

Заметьте! Законопроект получил значительную огласку и вызвал негативную реакцию бизнес-сообщества, из-за чего его первоначальный вариант был пересмотрен.

Основные предложения доработанного законопроекта №11416-д включают повышение ставки военного сбора до 5%.

Также предусматривается установление обязанности уплаты ВС для ФЛП-единщиков:

в размере 10% от минимальной заработной платы для ФЛП-единщиков I, II и IV групп;

в размере 1% от дохода для ФЛП-единщиков III группы.

Среди других предложений: