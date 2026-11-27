После серии сокрушительных российских атак Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии за границу. В то же время объемы закупок электроэнергии из Европы достигли максимальных показателей с середины лета.

Почему экспорт остановили именно сейчас

Главная причина остановки экспорта кроется в повреждении магистральных сетей, о чем сообщает Центр экономической стратегии.

Отмечается, что только с сентября Россия нанесла более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее экспорт продолжался даже во время отключений света, ведь избыток энергии в одних областях физически невозможно было передать в регионы, где наблюдался острый дефицит. Теперь ситуация кардинально изменилась, поскольку передавать электроэнергию стало еще сложнее.

Однако после 20 ноября ситуация изменилась. После вражеской атаки украинские АЭС были вынуждены сократить выработку электроэнергии.

Важно! Последствия вражеского террора потребители уже ощутили на себе. В отдельных регионах графики отключений достигают четырех очередей одновременно, оставляя семьи без света более чем на 12 часов в сутки.

И это еще до наступления сильных морозов,

– добавили в ЦЭС.

Восстановление системы требует колоссальных средств, которых сейчас критически не хватает. Хотя Фонд поддержки энергетики в этом году привлек почти 800 миллионов евро от доноров, дефицит финансирования составляет еще как минимум 450 миллионов евро.

Обратите внимание! Эта сумма даже не учитывает убытки от последних массированных ударов в конце ноября.

Напомним, что 20 ноября под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Как сообщили в Минэнерго, атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.

Уже на этой неделе, 25 ноября, враг атаковал ТЭС ДТЭК. Она прекратила выработку электроэнергии.