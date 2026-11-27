Чому експорт зупинили саме зараз

Головна причина припинення експорту криється у пошкодженні магістральних мереж, про що повідомляє Центр економічної стратегії.

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Наголошується, що лише з вересня Росія завдала понад одну тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Раніше експорт тривав навіть під час відключень світла, адже надлишок енергії в одних областях фізично не можна було передати в регіони, де фіксувався жорсткий дефіцит. Тепер ситуація змінилася докорінно, оскільки передавати струм стало ще складніше.

Проте після 20 листопада ситуація змінилася. Після ворожої атаки українські АЕС були змушені скоротити генерацію.

Важливо! Наслідки ворожого терору споживачі вже відчули на собі. В окремих регіонах графіки відключень сягають чотирьох черг одночасно, залишаючи родини без світла на понад 12 годин на добу.

І це ще до настання суттєвих морозів– додали у ЦЕС.

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Відновлення системи потребує колосальних коштів, яких наразі критично не вистачає. Хоча Фонд підтримки енергетики цьогоріч залучив майже 800 мільйонів євро від донорів, дефіцит фінансування становить ще щонайменше 450 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Ця сума навіть не враховує збитків від останніх масованих ударів наприкінці листопада.

Нагадаємо, що 20 листопада під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Як повідомили в Міненерго, атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.

Вже цього тижня, 25 листопада, ворог атакував ТЕС ДТЕК. Вона припинила генерацію електроенергії.