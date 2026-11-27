Отключение электричества в Украине / Фото: Pexels
Враг продолжает целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре. В связи с этим ситуация в сети стремительно меняется.
Где ситуация со светом наиболее сложная
За последние сутки российские войска вновь нанесли прицельные удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям Украины, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
По состоянию на утро 27 ноября без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Важно! Наибольший удар враг нанес по Днепропетровской и Херсонской областям, где обесточено значительное количество семей.
Из-за повреждения высоковольтного оборудования и резкого падения напряжения в Днепропетровской области энергетики вынуждены были ввести экстренные аварийные отключения.
Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме
- Для большинства регионов Украины 27 ноября продолжают действовать жесткие графики почасовых отключений. Бытовым потребителям будут отключать от 0,5 до 3,5 очереди одновременно.
- А для промышленности введены графики ограничения мощности.
Энергетики пытаются оперативно ремонтировать сети, но постоянные воздушные тревоги и угроза повторных ударов существенно тормозят процесс восстановления.
Россия целенаправленно пытается оставить украинцев без базовых услуг в преддверии зимы. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, оккупанты изменили тактику и теперь наносят удары именно по линиям электропередач, чтобы изолировать отдельные регионы, в частности Одесскую и Днепропетровскую области.
В частности, вчера президент отметил сложную ситуацию в Днепропетровской области. Это касается именно Днепра, Днепровского района области, а также Павлограда.
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