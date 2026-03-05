Украина возобновила экспорт электроэнергии: почему все еще могут выключать свет

В четверг, 5 марта, Украина возобновила экспорт электроэнергии. Но пока только в отдельные часы суток на минимальном уровне.

Возобновили ли в Украине экспорт электроэнергии?

Поставки происходят исключительно при профиците в энергосистеме, о чем отметили в ExPro.

Объемы поставок по состоянию на сейчас очень низкие. За сутки было экспортировано только 12 мегаватт-час в Молдову в ночные часы.

Обратите внимание! Последний раз экспорт электроэнергии осуществлялся 11 ноября 2025 года.

На пятницу, 6 марта, компании зарезервировали на суточных аукционах пропускной способности 120 мегаватт-час для экспорта. Наибольшая мощность забронирована на 10 часов – 20 мегаватт-час.

На 5 марта на аукционах по распределению пропускной способности были зарегистрированы большие мощности, до 61 мегаватт-час в отдельные часы. Но они фактически не были использованы.

Сейчас объемы экспорта мизерные и происходят только в профицитные часы, преимущественно в периоды наибольшей активности солнечных электростанций. В целом энергосистема работает очень динамично: баланс производства и потребления формируется фактически ежеминутно, поэтому ситуация может быстро меняться,

– объяснила аналитик рынка электроэнергии в ExPro Дарья Орлова

Важно! Если в отдельные часы возникает возможность для экспорта электроэнергии, это не означает, что в другие периоды не может появиться дефицит.

Профицит в отдельные часы формируется:

благодаря активной генерации солнечных электростанций и вообще возобновляемых источников энергии;

из-за стабильно высокого уровня производства на АЭС.

Но часть генерирующих мощностей, что были разрушены ранее, до сих пор находится в ремонтах. Это еще один фактор, который влияет на то, что в некоторые часы все еще может возникать дефицит мощности. Соответственно, возможны и ограничения электроснабжения.

Также, из-за проблем с сетевой инфраструктурой в результате вражеских обстрелов может возникать дефицит в отдельных регионах. Например, в результате вражеских атак на энергообъекты на утро 5 марта стало известно об обесточенных потребителях в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщали в Укрэнерго.

Импорт электроэнергии все еще остается на высоком уровне – 5 марта его суммарный объем за сутки составил 27 тысяч мегаватт-час.

Интересно! Больше всего электроэнергии импортируется в часы вечернего пика, около 1,4 гигаватта.

Что еще известно о ситуации со светом?