Экспорт российской нефти: почему его объемы снижаются

Россия продолжает транспортировать свою нефть морем. Сейчас этот путь затруднен из-за различных обстоятельств, в том числе и погоды.

Почему снизился уровень экспорта

На минувшей неделе происходили запланированные технические работы в российском порту Приморск на Балтийском море. Также наблюдался сильный ветер возле поселка Козьмино на Тихоокеанском побережье в России.

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Указанные причины вызвали задержку отгрузки российских товаров. В частности ремонт порта в Приморске сократил объем поставок нефти до наименьшего уровня, начиная с сентября.

В Козьмино такие перебои случаются не впервые. Из-за порывов ветра более 60 километров в час работа порта нарушалась как в начале марта, так и совсем недавно.

Насколько снизился экспорт

С 3 по 10 марта общая стоимость экспорта российской нефти составила 1,86 миллиарда долларов. А вот уже на следующей неделе этот же показатель составил ориентировочно 1,48 миллиарда долларов.

То есть с 10 до 17 марта недельный экспорт сократился на 730 тысяч баррелей в день. Таким образом, ежедневный показатель на этой неделе составил в среднем 2,97 миллиона баррелей.

Средний мартовский показатель на 620 тысяч баррелей ниже этого же значения в мае и июне.