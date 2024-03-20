Чому знизився рівень експорту

На минулому тижні відбувалися заплановані технічні роботи в російському порту Приморськ на Балтійському морі. Також спостерігався сильний вітер біля селища Козьміно на Тихоокеанському узбережжі в Росії.

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Вказані обставини спричинили затримку відвантаження російських товарів. Зокрема, ремонт порту в Приморську скоротив обсяг постачання нафти до найменшого рівня з вересня.

У Козьміно такі перебої трапляються не вперше. Через пориви вітру понад 60 кілометрів за годину робота порту порушувалася як на початку березня, так і нещодавно.

Наскільки знизився експорт

З 3 по 10 березня загальна вартість експорту російської нафти становила 1,86 мільярда доларів. А от уже на наступному тижні цей же показник становив орієнтовно 1,48 мільярда доларів.

Тобто з 10 до 17 березня тижневий експорт скоротився на 730 тисяч барелів в день. Отже, щоденний показник цього тижня дорівнював у середньому 2,97 мільйона барелів.

Середній березневий показник на 620 тисяч барелів нижчий за це ж значення у травні та червні.