США может ограничить экспорт нефти в Китай

Лидеры Конгресса США хотят запретить Китаю покупать нефть из Стратегического нефтяного резерва. Новую меру обнародовали в законодательстве о финансировании.

Ограничение покупки нефти для Китая

В Конгрессе эту идею поддержали и республиканцы, и демократы. Они внесли много законопроектов, которые призваны на устранение конкуренции с Китаем.

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Вопрос о продаже нефти SPR Китаю стал актуальным после того, как президент США Джо Байден продал 180 баррелей этой нефти, чтобы сдержать стоимость бензина, которая резко возросла после вторжения России в Украину в 2022 году.

SPR продала около 1 миллиона баррелей UNIPEC America, который находится в Хьюстоне и является подразделением китайской Sinopec. Также в 2017 году определенное количество этой нефти продали PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтекомпании PetroChina Co Ltd.

Сейчас запасы SPR составляют 360 миллионов баррелей нефти, что близко к 40-летнему минимуму. Так произошло, потому что США продало для Китая 83 миллиона баррелей нефти в 2022 году.

Сначала Палата представителей США должна проголосовать за этот законопроект и тогда уже до пятницы его рассмотрит Сенат. Палата должна вернуться из отпуска в 5 марта.