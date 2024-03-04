Ограничение покупки нефти для Китая
В Конгрессе эту идею поддержали и республиканцы, и демократы. Они внесли много законопроектов, которые призваны на устранение конкуренции с Китаем.
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SPR продала около 1 миллиона баррелей UNIPEC America, который находится в Хьюстоне и является подразделением китайской Sinopec. Также в 2017 году определенное количество этой нефти продали PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтекомпании PetroChina Co Ltd.
Сейчас запасы SPR составляют 360 миллионов баррелей нефти, что близко к 40-летнему минимуму. Так произошло, потому что США продало для Китая 83 миллиона баррелей нефти в 2022 году.