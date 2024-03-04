Обмеження купівлі нафти для Китаю
У Конгресі цю ідею підтримали і республіканці, і демократи. Вони внесли багато законопроєктів, які покликані на усунення конкуренції з Китаєм.
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SPR продала близько 1 мільйона барелів UNIPEC America, який знаходиться у Х'юстоні та є підрозділом китайської Sinopec. Також у 2017 році певну кількість цієї є нафти продали PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтокомпанії PetroChina Co Ltd.
Нині запаси SPR становлять 360 мільйонів барелів нафти, що близько до 40-річного мінімуму. Так сталося, тому що США продало для Китаю 83 мільйони барелів нафти у 2022 році.