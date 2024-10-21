Минобороны забирает не все заказы: почему важно открыть экспорт оружия
В Украине обсуждают идею продажи собственного оружия другим странам. Это существенно поможет предприятиям военно-промышленного комплекса. Но возможны и проблемы.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что экспорт украинского оружия поможет производителям расширять собственные возможности.
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Почему нужен экспорт оружия
Как отметил Пендзин, сначала это может казаться определенным нонсенсом. Ведь вряд ли государство, которое находится в войне, может продавать оружие за границу. Украинские подразделения иногда имеют проблемы с вооружением, а здесь уже речь идет об экспорте.
Многое упирается в возможность государства выкупать оружие. Не всегда хватает денег.
Я не открою тайны, что у нас есть определенные предприятия ВПК, которые долго не могут закрыть свои контракты с Минобороны. Они произвели продукцию. И она стоит на складах. Минобороны не забирает ее, потому что не имеет денег, чтобы оплатить,
– сказал Пендзин.
К примеру, в Эстонии уже заинтересовались украинским дальнобойным оружием. Продажа тех же дронов позволит предприятиям получить деньги, чтобы масштабировать само производство.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине обсуждают модели экспорта украинских дронов модели экспорта украинских дронов. Однако тут есть свои риски. Никто не хочет, чтобы впоследствии те же дроны попали в Россию, которая сможет детально их изучить, чтобы лучше противодействовать. Также вряд ли целесообразно экспортировать оружие в государства, которые не помогали Украине оружием.