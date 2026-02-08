"Зарабатывать деньги и делиться с партнерами": Украина открывает экспорт оружия

Владимир Зеленский заявил, что украинская индустрия является популярной и лидирует по запросам рынка. Сумма ее восстановления на десятилетие составит около 300 – 500 миллиардов.

Как Европа зависит от украинских технологий?

Более того, Украина открывает экспорт. Детали президент рассказал в воскресенье, 8 февраля, во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает 24 Канал.

По словам Зеленского, сейчас технологичность большая. В 2026 году в Европе будет уже 10 экспортных центров – в странах Балтии и Северной Европы.

Например, в середине февраля мы увидим производство украинских дронов в Германии – президент сам примет первый беспилотник. Кроме того, в Великобритании производственные линии уже действуют.

Безусловно, нам это нужно – для нашего государства, для наших военных... Есть запрос от Минобороны, есть соответствующий объем, а все остальное – можете экспортировать, зарабатывать деньги, делиться с партнерами, развивать это направление,

– подчеркнул гарант.

Сейчас безопасность Европы "построена" на украинских технологиях и дронах – есть несколько различных проектов. Однако президент добавил, что из-за войны не все компании пока имеют достаточно свободы и возможностей, чтобы выходить на другие рынки.

Что известно о производстве дронов в Украине?