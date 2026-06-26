В Кремле такого не ожидали: крупнейший покупатель древесины отворачивается от России

После потери европейского рынка российская лесная промышленность получила новый удар. Китай, являющийся крупнейшим покупателем пиломатериалов из России, резко сократил их импорт.

Почему Китай отворачивается от России

В период с января по апрель 2026 года экспорт древесины из России в Китай сократился на 30% в годовом исчислении – до 2,6 миллиона кубометров, пишут российские "Ведомости".

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Тогда как ещё в 2025 году почти половина всего экспорта российских пиломатериалов шла именно в Китай. Страна импортировала 11,2 миллиона кубометров леса.

Главной причиной резкого сокращения закупок стал кризис в строительной отрасли Китая. По данным Национального бюро статистики, продажи недвижимости в стране в прошлом году упали на 9,5%, достигнув самого низкого уровня с 2009 года.

В то же время сложная ситуация сложилась не только в торговле с Китаем. Поставки российских пиломатериалов сократились и в другие азиатские страны:

в Японию — на 19%;

в Южную Корею — на 18%.

По прогнозу аналитиков Strategy Partners, экспорт древесины из России в этом году может сократиться ещё на 7–10%.

Как это сказывается на российской промышленности

Лесная отрасль является одной из крупнейших экспортно-ориентированных в России. До полномасштабной войны страна входила в число главных поставщиков древесины, а более половины произведенных пиломатериалов отправлялось за границу.

В то же время она одной из первых пострадала от западных санкций. Уже в апреле 2022 года ЕС запретил импорт российской древесины.

Это сразу же ударило по производству. Если в 2021 году чистая прибыль отрасли составляла 24,3 миллиарда рублей, то к 2024 году предприятия накопили убытки в размере 11,1 миллиарда рублей. Каждая вторая компания лесной отрасли в прошлом году стала убыточной.

По оценкам Института экономики Сибирского отделения Российской академии наук, лесная промышленность оказалась на пороге системного кризиса, на преодоление которого уйдет не один год.

Поэтому, несмотря на заявления российских властей о том, что промышленность выдержала удар санкций, гражданские отрасли приходят в упадок одна за другой.

Напомним, несмотря на санкции, Россия пытается найти обходные пути для экспорта древесины в Европу. В частности, она организовала схему поставок леса под видом стройматериалов из Эстонии и других стран Балтии в Великобританию.