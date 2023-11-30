Сахар им тоже не угодил: в ЕС недовольны экспортом украинской продукции

Французские производители сахарной свеклы выразили свое недовольство ростом украинского экспорта. Они попросили реэкспортировать наш сахар за пределы Европы, чтобы он не вредил местным конкурентам.

Франция недовольна украинским сахаром

Объемы экспорта украинского сахара в сезон 2023 – 2024 могут вдвое вырасти по сравнению с предыдущим годом и в десятки превысить средний показатель за последние 5 лет – 21,5 тысячи тонн. По прогнозам конфедерации, в этом году масштабы могут достичь – 700 – 800 тысяч тонн.

Читайте также Россияне не вернутся на газовый рынок еще 2 – 3 года, – Коболев

Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем,

– заявили в группе производителей CGB.

С начала октября 2022 года Украина успела экспортировать 427 тысяч тонн, тогда как показатель с сентября 2023 составляет – 25 тысяч тонн.

Такой экспортной активности могли способствовать следующие условия:

Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022 – 2023;

высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона;

запрет экспорта сахара, который длился с 5 июня по 15 сентября этого года.

Несмотря на рост экспорта сахара, цены на него остаются высокими из-за общего дефицита. Сейчас стоимость белого сахара превышает 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за 10 лет.