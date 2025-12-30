Экспорт СПГ в мире достиг рекордов в 2025 году: упадут ли цены на газ

Экспорт природного сжиженного газа (СПГ) в мире продемонстрировал рекордный рост в 2025 году. Наращиванию торговли, в частности, способствовал запуск новых мощностей в Северной Америке.

Как вырос экспорт СПГ в мире?

По данным аналитической компании Kpler, экспорт СПГ в этом году увеличился примерно на 4% по сравнению с 2024 годом и достиг 429 миллионов тонн. Это самый высокий скачок за последние три года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Основными драйверами роста экспорта стали проекты в США и Канаде, которые наращивают производство:

LNG Canada;

и Plaquemines в США.

Американские компании в этом году, вероятно, впервые в истории превысят отметку в 100 миллионов тонн экспорта СПГ и планируют удвоить объемы до конца десятилетия, что еще больше укрепит роль США как глобального экспортера,

– говорят аналитики.

По мнению специалистов, увеличение поставок СПГ может вызвать снижение цен на газ в Европе и Азии. Об этом уже свидетельствуют нынешние тенденции:

на азиатском рынке цены близки к самым низким за год;

европейские фьючерсы упали более чем на 40% с начала года.

Заметьте! Рост экспорта вместе с тем может повысить спрос на специальные танкеры для перевозки сжиженного газа и соответственно цены. В ноябре стоимость транспортировки СПГ через Атлантику уже достигла самого высокого уровня за 2 последних года.

Кто покупает больше всего СПГ?

По оценкам аналитиков, в декабре 2025 года мировой экспорт СПГ может достичь нового рекорда в 41 миллион тонн. Крупнейшими покупателями сжиженного топлива остаются Китай и Япония.

В 2025-м эти две страны делят первое место по закупке СПГ.

Однако Китай сократил импорт сжиженного газа на 15% по сравнению с 2024-м.

Зато Египет наращивает закупки газа. В этом году страна, вероятно, приобрела всего около 8,9 миллиона тонн СПГ, увеличив импорт более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Мировые объемы торговли СПГ, по прогнозам, продолжат расти на 7,5 – 8% в следующем году благодаря новым поставкам и снижению цен, что будет стимулировать спрос,

– прогнозирует издание.

Важно! В то же время планы России по увеличению производства СПГ потерпели крах. Это признал вице-премьер-министр страны Александр Новак, пишет Bloomberg. Москва планировала производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа в год до 2030 года и достичь 20% доли на мировом рынке. Однако этому помешали западные санкции.

