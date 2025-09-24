Индия остается одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти. Благодаря увеличению объемов нефтепереработки экспорт индийского топлива в 2025 году подскочил до рекордных показателей.

Как вырос экспорт топлива из Индии?

Нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличили экспорт бензина и дизельного топлива до самых высоких уровней за последние несколько лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Индийские НПЗ, которые получают около трети своей нефти из России, наращивают переработку и перенаправляют излишки на экспорт. Этому способствуют несколько факторов:

расширение мощностей переработки нефти;

увеличение содержания этанола в топливе для внутреннего рынка, что освободило дополнительные объемы для продажи за границу.

Рост поставок поможет удовлетворить европейский спрос на топливо для отопления зимой и поддержит маржу индийских НПЗ,

– отмечает издание.

Между тем США обвиняют Индию в том, что она скупает российскую нефть по низким ценам и затем обогащается, перепродавая переработанное топливо по более высоким ценам. Нью-Дели же уверяет, что ее торговля, мол, наоборот стабилизирует рынки.

По подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, в этом году объемы переработки нефти в Индии вырастут на 130–160 тысяч баррелей в день – примерно до 5,51 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт бензина должен достичь рекордной отметки в 400 тысяч баррелей в день.

Экспорт дизельного топлива из Индии также может достичь четырехлетнего максимума в этом году – 610-630 тысяч баррелей в день.

Заметим, что по данным Reuters, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая поставляется морским путем, после того, как в 2022 году Европа начала отказываться от нее и ввели санкции против России за вторжение в Украину.

Важно! Евросоюз в своем 18-м пакете санкций против России, принятом в июле 2025 года, объявил, что после шести месяцев переходного периода прекратит импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Исключение останется в силе для импорта из Норвегии, Великобритании, США, Канады и Швейцарии.

