Продажа агропродукции: сколько зерна экспортировала Украина

14 февраля 2024, 17:01
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Денис Башлык

Несмотря на военные действия, Украина продолжает не только выращивать, но и экспортировать агропродукцию. При этом, ежегодно эти темпы наращиваются.

Сколько экспортировала зерна Украина за год

За маркетинговый 2023 – 2024 год Украина экспортировала суммарно 25,523 миллиона тонн зерна и зернобобовых. Заместитель министра Денис Башлык отметил, что почти 10 миллионов тонн из них это пшеница.

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Денис Башлык

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, с начала 2023 – 2024 маркетингового года Украина экспортировала 25,523 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,647 миллионов тонн было отгружено в текущем месяце.

Согласно данным Башлыка, экспорт зерновых за маркетинговый год составил:

  • пшеница – 9,969 миллиона тонн;
  • ячмень – 1,466 миллиона тонн;
  • кукуруза – 13,822 миллиона тонн;
  • рожь – 1 тысяча тонн;
  • мука – 69,7 тысячи тонн.

При этом, доля пшеничной муки из всего количества составляет 66 тысяч тонн.

Обратите внимание! Маркетинговый год отсчитывается с 1 июля 2023 года.
Автор: Анастасія Зорик