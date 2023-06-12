Украина предоставила Польше аварийную помощь по электричеству
Источник:Укрэнерго
Польша 11 июня обратилась к Украине с запросом об аварийной энергетической помощи. Речь шла о потреблении избытков электроэнергии, накопившихся в системе соседней страны.
Дополнительный объем электроэнергии для Украины
Украина откликнулась на запрос польской стороны и приняла эти излишки. Таким образом получив дополнительные объемы ресурса для своей системы.
Читайте также Для бизнеса и населения: в Украине существенно вырос тариф на электроэнергию
По запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которые имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1 800 мегаватт в час,
– рассказали в Укрэнерго.
При этом там отметили: это получение польской электроэнергии – не коммерческий импорт. То есть, Украина за нее не платила.
Это один из видов аварийной помощи. Такие условия договора Украина имеет только с Польшей,
– объяснили энергетики.
Какая ситуация в энергосистеме Украины
В целом же, рассказали в "Укрэнерго", в настоящее время производство электроэнергии в стране обеспечивает потребности потребителей. Однако объем доступных мощностей – ограничен. Причины:
- уменьшение производства электроэнергии гидроэлектростанциями из-за снижения половодья;
- ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также некоторых атомных энергоблоках.
В этой связи энергетики просят экономно использовать электроэнергию – особенно в вечерние часы. Таким образом будет:
- уменьшена нагрузка в энергосистеме;
- облегчена ее балансировка.
Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала
Будут ли летом длительные отключения света
В то же время, как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.Важно! Вероятность отключений не означает 100% неотвратимости этого. Так что их могут и не применять.
Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, в настоящее время и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.
С другой стороны, отмечают эксперты, такая ситуация происходит прямо сейчас. Но если Россия снова начнет массовые обстрелы украинской энергоинфраструктуры, то все может резко измениться.