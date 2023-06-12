Украина предоставила Польше аварийную помощь по электричеству

Польша 11 июня обратилась к Украине с запросом об аварийной энергетической помощи. Речь шла о потреблении избытков электроэнергии, накопившихся в системе соседней страны.

Дополнительный объем электроэнергии для Украины

Украина откликнулась на запрос польской стороны и приняла эти излишки. Таким образом получив дополнительные объемы ресурса для своей системы.

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По запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которые имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1 800 мегаватт в час,

– рассказали в Укрэнерго.

При этом там отметили: это получение польской электроэнергии – не коммерческий импорт. То есть, Украина за нее не платила.

Это один из видов аварийной помощи. Такие условия договора Украина имеет только с Польшей,

– объяснили энергетики.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

В целом же, рассказали в "Укрэнерго", в настоящее время производство электроэнергии в стране обеспечивает потребности потребителей. Однако объем доступных мощностей – ограничен. Причины:

уменьшение производства электроэнергии гидроэлектростанциями из-за снижения половодья;

ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также некоторых атомных энергоблоках.

В этой связи энергетики просят экономно использовать электроэнергию – особенно в вечерние часы. Таким образом будет:

уменьшена нагрузка в энергосистеме;

облегчена ее балансировка.





Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Будут ли летом длительные отключения света

В то же время, как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.

Вероятность отключений не означает 100% неотвратимости этого. Так что

Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, в настоящее время и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.

С другой стороны, отмечают эксперты, такая ситуация происходит прямо сейчас. Но если Россия снова начнет массовые обстрелы украинской энергоинфраструктуры, то все может резко измениться.