Додатковий обсяг електроенергії для України

Україна відгукнулась на запит польської сторони та прийняла ці надлишки. Таким чином отримавши додаткові обсяги ресурсу для своєї системи.

Читайте також Для бізнесу та населення: в Україні суттєво зріс тариф на електроенергію

На запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, які мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1 800 мегават за годину,

– розповіли в Укренерго.

При цьому там зазначили: це отримання польської електроенергії – не комерційний імпорт. Тобто, Україна за неї не платила.

Це саме один з видів аварійної допомоги. Такі умови договору Україна має лише з Польщею,

– пояснили енергетики.

Яка ситуація в енергосистемі України

Загалом же, розповіли в "Укренерго", наразі виробництво електроенергії в країні забезпечує потреби споживачів. Однак обсяг доступних потужностей – обмежений. Причини:

зменшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями через зниження водопілля;

ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках.

У зв'язку з цим енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію – особливо у вечірні години. Таким чином буде:

зменшено навантаження в енергосистемі;

полегшено її балансування.





Як розумно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Чи будуть влітку тривалі відключення світла

Водночас, як пояснив 24 Каналу директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.

Важливо! Вірогідність відключень не означає 100% невідворотності цього. Тож їх можуть і не застосовувати.

Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.

З іншого боку, зауважують експерти, такою ситуація є станом прямо на зараз. Але якщо Росія знову почне масові обстріли української енергоінфраструктури, все може різко змінитись.