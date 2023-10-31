Если не устраивают условия: как ФЛП может изменить своего поставщика электроэнергии

Если предприниматель хочет сменить поставщика электроэнергии, он может сделать это онлайн. Для этого даже не нужно предоставлять никаких документов.

Как изменить поставщика электроэнергии для ФЛП

ФОП и ООО могут бесплатно изменить поставщика электроэнергии. Например, чтобы перейти к поставщику YASNO, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

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перейти по ссылке;

указать нынешнего поставщика и ОСР;

выбрать подходящий тариф;

авторизироваться через Bank ID или Действие, если лицо ФЛП, или с помощью ЕГРПОУ – если ООО;

добавить ЭИС-код – 16 символов, имеющихся в личном кабинете или платежке.

Далее в течение трех дней вам заменят поставщика и будут начислять размер оплаты по выбранному тарифу.

Возрастут ли цены на электроэнергию

Чтобы перейти на другого поставщика, не нужно добавлять документы, ведь система их подтянет самостоятельно через Действие или Bank ID.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. А вот рыночная цена составляет примерно 5,5 гривны за киловатт-час.

Есть некоторое колебание стоимости из-за учета цен электроэнергии и распределения. Эту разницу покрывает государство, а какие-либо изменения принимает Кабмин.

Сергей Коваленко Гендиректор YASNO Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ЧУП) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.

По его мнению, еще с 1991 года Украина должна двигаться в сторону рыночности всех отношений в энергетике.

Конечно, резкого роста быть не может. Да, в 2019 году была реформа, рынок поделился. Первая часть – В2В-рынок. То есть свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто,

– объяснил Коваленко.

Также он считает, что следует ввести персонализированную субсидию, но только для тех, кто действительно не может заплатить сам за себя.