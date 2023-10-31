Как изменить поставщика электроэнергии для ФЛП
ФОП и ООО могут бесплатно изменить поставщика электроэнергии. Например, чтобы перейти к поставщику YASNO, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
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- перейти по ссылке;
- указать нынешнего поставщика и ОСР;
- выбрать подходящий тариф;
- авторизироваться через Bank ID или Действие, если лицо ФЛП, или с помощью ЕГРПОУ – если ООО;
- добавить ЭИС-код – 16 символов, имеющихся в личном кабинете или платежке.
Далее в течение трех дней вам заменят поставщика и будут начислять размер оплаты по выбранному тарифу.
Возрастут ли цены на электроэнергию
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. А вот рыночная цена составляет примерно 5,5 гривны за киловатт-час.
Есть некоторое колебание стоимости из-за учета цен электроэнергии и распределения. Эту разницу покрывает государство, а какие-либо изменения принимает Кабмин.
Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ЧУП) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.
По его мнению, еще с 1991 года Украина должна двигаться в сторону рыночности всех отношений в энергетике.
Конечно, резкого роста быть не может. Да, в 2019 году была реформа, рынок поделился. Первая часть – В2В-рынок. То есть свободный рынок, где юридические лица покупают электроэнергию на рынке по свободным ценам. Там все просто,
– объяснил Коваленко.
Также он считает, что следует ввести персонализированную субсидию, но только для тех, кто действительно не может заплатить сам за себя.