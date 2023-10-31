Як змінити постачальника електроенергії для ФОП

Тож ФОП та ТОВ можуть безкоштовно змінити постачальника електроенергії. Наприклад, щоб перейти до постачальника YASNO, треба виконати наступний алгоритм дій:

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перейти за посиланням;

зазначити нинішнього постачальника та ОСР;

вибрати тариф, який підходить;

авторизуватися через Bank ID або Дію, якщо особа ФОП, або за допомогою ЄДРПОУ – якщо ТОВ;

додати ЕІС-код – 16 символів, які є в особистому кабінеті або платіжці.

Далі протягом трьох днів вам замінять постачальника та нараховуватимуть розмір оплати за обраним тарифом.

Зауважте! Щоб перейти на іншого постачальника, не потрібно додавати документи, адже система їх підтягне самостійно через Дію або Bank ID.

Чи зростуть ціни на електроенергію

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину. А от ринкова ціна становить приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину.

Наявне деяке коливання вартості через врахування цін електроенергії та розподілу. Цю різницю покриває держава, а будь-які зміни ухвалює Кабмін.

Сергій Коваленко Гендиректор YASNO Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) – а нас 25, – ми закуповуємо електроенергію зараз, в жовтні, щоб постачати її в листопаді. Споживачі в грудні починають сплачувати. Причому – не всі одразу. І держава потім за правилами ринку повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо.

На його думку, ще з 1991 року Україна мала б рухатися у бік ринковості всіх відносин в енергетиці.

Звісно, різкого росту не може бути. Так, у 2019 році була реформа, ринок поділився. Перша частина – В2В-ринок. Тобто вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там все просто,

– пояснив Коваленко.

Також він вважає, що варто запровадити персоналізовану субсидію, але лише для тих, хто справді не може заплатити сам за себе.