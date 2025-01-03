Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине, вопреки угрозам Фицо

Украина и в дальнейшем будет получать электроэнергию из Словакии, несмотря на давление со стороны премьер-министра Роберта Фицо. Государственная компания SEPS, которая является оператором системы передачи электроэнергии, заверила, что будет выполнять все условия действующего контракта.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Іrozhlas. SEPS гарантирует трансграничные поставки в стандартном режиме.

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Словакия поддерживает энергосистему Украины

Согласно информации издания, поставки происходят в рамках чрезвычайной помощи. Словацкая компания также обеспечивает стабильную трансграничную передачу электроэнергии через все участки.

Весной 2023 года SEPS продлила контракт с Украиной на 12 месяцев. Это дает возможность поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему. За первые 11 месяцев прошлого года объем экспорта достиг 2,43 тераватт-часа – это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Энергетический аналитик Юзеф Бадида отметил, что искусственное ограничение поставок электроэнергии противоречит европейским и словацким законам.

Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман объяснил, что электроэнергию Украине продают частные трейдеры, а не государство. Он предупредил, что прекращение экспорта может повлечь конфликты внутри ЕС.