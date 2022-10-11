Жители Киевщины за вечер сократили потребление электроэнергии более чем на четверть
Источник:Укрэнерго
В Укрэнерго сообщили, что вчера, 10 октября, киевляне и жители области существенно сократили потребление электроэнергии. Вечером они потребили на 26,5% меньше, чем обычно в осенний период.
Киевляне сократили потребление электроэнергии
В Укрэнерго сообщили, что общая мощность сэкономленной энергии равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.
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Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на пострадавших сегодня от массированных ракетных обстрелов врага объектах.
– говорится в заявлении компании.
- утюги,
- стиральные машины,
- бойлеры,
- обогреватели,
- кондиционеры и т.д.
Такие электроприборы посоветовали использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.Напомним! Вчера, 11 октября, из-за массового ракетного обстрела Украины по большому количеству электростанций и подстанций в некоторых регионах временно отсутствовала электроэнергия, а где-то произошли веерные отключения электроэнергии.
График ограничений потребления электроэнергии
Чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме, НЭК "Укрэнерго", сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.
В компании объяснили, что это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. О том, применяется ли график аварийных ограничений в вашем регионе, можно узнать в облэнерго.Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.