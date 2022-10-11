Жители Киевщины за вечер сократили потребление электроэнергии более чем на четверть

В Укрэнерго сообщили, что вчера, 10 октября, киевляне и жители области существенно сократили потребление электроэнергии. Вечером они потребили на 26,5% меньше, чем обычно в осенний период.

Киевляне сократили потребление электроэнергии

В Укрэнерго сообщили, что общая мощность сэкономленной энергии равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

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Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на пострадавших сегодня от массированных ракетных обстрелов врага объектах.

– говорится в заявлении компании.

Также в Укрэнерго попросили киевлян и жителей области уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00. В первую очередь говорится о таких мощных электроприборах, таких как:

утюги,

стиральные машины,

бойлеры,

обогреватели,

кондиционеры и т.д.

Такие электроприборы посоветовали использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

График ограничений потребления электроэнергии

Вчера, 11 октября, из-за массового ракетного обстрела Украины по большому количеству электростанций и подстанций в некоторых регионах временно отсутствовала электроэнергия, а где-то произошли веерные отключения электроэнергии.

Чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме, НЭК "Укрэнерго", сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.

В компании объяснили, что это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. О том, применяется ли график аварийных ограничений в вашем регионе, можно узнать в облэнерго.