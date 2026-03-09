За это отрежут свет: должны знать все

В марте 2022 года был наложен мораторий на отключение коммунальных услуг из-за задолженности. Такие изменения были связаны с внедрением военного положения.

Действует ли мораторий на отключение коммунальных услуг сейчас?

Мораторий на отключение коммунальных услуг был отменен, говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 года. № 1405.

То есть, сейчас поставщик услуг может прекратить их предоставление, если вы имеете задолженность. Исключением в этом случае являются:

ТОТ;

и территории, где ведутся активные боевые действия.

Адвокат Андрей Шабельников указал, что пока нет четко определенного размера суммы долга, при которой происходит отключение поставки электроэнергии. Поэтому, такая процедура может быть осуществлена и при условии совсем малой задолженности, сообщает "Фокус".

Как говорит Шабельников, каждый случай рассматривается индивидуально. Учитывается совокупность факторов.

Андрей Шабельников Адвокат Могут учитывать такой фактор, как срок непогашения: чем дольше потребитель не платит за электроэнергию, тем выше вероятность отключения. Кроме того, может учитываться история платежей: Если потребитель ранее регулярно платил за электроэнергию, но сейчас возникли временные трудности, ему могут предложить рассрочку платежа

Что важно знать о задолженности за свет?