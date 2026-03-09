За это отрежут свет: должны знать все
- Мораторий на отключение коммунальных услуг из-за задолженности был отменен постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года № 1405.
- Отключение возможно при наличии долга, за исключением временно оккупированных территорий и мест ведения боевых действий.
В марте 2022 года был наложен мораторий на отключение коммунальных услуг из-за задолженности. Такие изменения были связаны с внедрением военного положения.
Действует ли мораторий на отключение коммунальных услуг сейчас?
Мораторий на отключение коммунальных услуг был отменен, говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 года. № 1405.
То есть, сейчас поставщик услуг может прекратить их предоставление, если вы имеете задолженность. Исключением в этом случае являются:
- ТОТ;
- и территории, где ведутся активные боевые действия.
Адвокат Андрей Шабельников указал, что пока нет четко определенного размера суммы долга, при которой происходит отключение поставки электроэнергии. Поэтому, такая процедура может быть осуществлена и при условии совсем малой задолженности, сообщает "Фокус".
Как говорит Шабельников, каждый случай рассматривается индивидуально. Учитывается совокупность факторов.
Могут учитывать такой фактор, как срок непогашения: чем дольше потребитель не платит за электроэнергию, тем выше вероятность отключения. Кроме того, может учитываться история платежей: Если потребитель ранее регулярно платил за электроэнергию, но сейчас возникли временные трудности, ему могут предложить рассрочку платежа
Что важно знать о задолженности за свет?
Прекращение поставки электрической энергии не происходит сюрпризом. Об этом обязаны заблаговременно сообщить. Как свидетельствуют Правила розничного рынка электрической энергии, о прекращении поставок электроэнергии потребитель должен быть предупрежден – не позднее чем за 5 рабочих дней до дня, когда должно произойти отключение.
Согласно действующему законодательству, облэнерго имеет возможность самостоятельно установить сумму, при которой происходит отключение. Иногда потребители могут воспользоваться реструктуризацией, чтобы погасить долг и не вносить всю сумму сразу.