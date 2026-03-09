Что происходит со светом в Украине?

Тенденцию к росту импорт возобновил с 7 марта, о чем свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

В течение 4 – 6 марта средний объем импорта за сутки опустился до 27 тысяч мегаватт-час. Но уже на следующие сутки (в субботу, 7 марта) он вырос до 32,5 тысяч мегаватт-час.

В понедельник, 9 марта, объем импорта электроэнергии в Украину вырос – из стран Евросоюза и Молдовы – до 35 тысяч мегаватт-час.

Как отмечают источники ExPro на рынке, это связано с тем, что на одном из энергоблоков АЭС начали плановый ремонт,

– говорится в материале.

С начала марта 2026 года Украина импортировала уже более 280 тысяч мегаватт-час электроэнергии.

В частности, ранее сообщалось, что Украина возобновила экспорт электроэнергии. Однако на минимальном уровне. Поставки осуществлялись на прошлой неделе – 5 и 6 марта (суммарно только 37 мегаватт-час). В то же время 7 – 9 марта экспорт электроэнергии отсутствует, несмотря на доступное пересечение.

Напомним! Словакия заявляла о прекращении аварийных поставок света в Украину. Но официальных сообщений предоставлено не было. Об этом рассказывали в Укрэнерго. Но возможное досрочное прекращение действия договора не скажется на ситуации в энергосистеме. Привлечение помощи из Словакии имело несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме.

Что еще следует знать о ситуации со светом?

Самая сложная ситуация со светом все еще остается в Одесской области. Разрушениям подверглись большинство объектов передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, в области не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции.

Энергосистема Украины в частности еще далека от того, чтобы накапливать электроэнергию в достаточных объемах в часы профицита. Но это направление может развиваться и в дальнейшем.