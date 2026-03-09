Чи діє мораторій на відключення комунальних послуг зараз?
Мораторій на відключення комунальних послуг було скасовано, йдеться у постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року. № 1405.
Тобто, зараз надавач послуг може припинити їх надання, якщо ви маєте заборгованість. Виключенням в цьому випадку є:
- ТОТ;
- та території, де ведуться активні бойові дії.
Адвокат Андрій Шабельніков вказав, що наразі немає чітко визначеного розміру суми боргу, при якій відбувається відключення постачання електроенергії. Тому, така процедура може бути здійснена і за умови зовсім малої заборгованості, повідомляє "Фокус".
Як каже Шабельніков, кожний випадок розглядається індивідуально. Враховується сукупність чинників.
Можуть враховувати такий чинник, як термін непогашення: чим довше споживач не сплачує за електроенергію, тим вища ймовірність відключення. Крім того, може враховуватись історія платежів: Якщо споживач раніше регулярно сплачував за електроенергію, але зараз виникли тимчасові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку платежу
Що важливо знати про заборгованості за світло?
Припинення постачання електричної енергії не відбувається сюрпризом. Про це зобов'язані завчасно повідомити. Як свідчать Правила роздрібного ринку електричної енергії, про припинення постачання електроенергії споживач має бути попереджений – не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня, коли має відбутися відключення.
Згідно з чинним законодавством, обленерго має змогу самостійно встановити суму, при якій відбувається відключення. Інколи споживачі можуть скористатися реструктуризацією, аби погасити борг і не вносити всю суму одразу.