Чи діє мораторій на відключення комунальних послуг зараз?

Мораторій на відключення комунальних послуг було скасовано, йдеться у постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року. № 1405.

Тобто, зараз надавач послуг може припинити їх надання, якщо ви маєте заборгованість. Виключенням в цьому випадку є:

  • ТОТ;
  • та території, де ведуться активні бойові дії.

Адвокат Андрій Шабельніков вказав, що наразі немає чітко визначеного розміру суми боргу, при якій відбувається відключення постачання електроенергії. Тому, така процедура може бути здійснена і за умови зовсім малої заборгованості, повідомляє "Фокус".

Як каже Шабельніков, кожний випадок розглядається індивідуально. Враховується сукупність чинників.

Андрій Шабельніков

Адвокат

Можуть враховувати такий чинник, як термін непогашення: чим довше споживач не сплачує за електроенергію, тим вища ймовірність відключення. Крім того, може враховуватись історія платежів: Якщо споживач раніше регулярно сплачував за електроенергію, але зараз виникли тимчасові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку платежу

Що важливо знати про заборгованості за світло?

  • Припинення постачання електричної енергії не відбувається сюрпризом. Про це зобов'язані завчасно повідомити. Як свідчать Правила роздрібного ринку електричної енергії, про припинення постачання електроенергії споживач має бути попереджений – не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня, коли має відбутися відключення.

  • Згідно з чинним законодавством, обленерго має змогу самостійно встановити суму, при якій відбувається відключення. Інколи споживачі можуть скористатися реструктуризацією, аби погасити борг і не вносити всю суму одразу.