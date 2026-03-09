Чи діє мораторій на відключення комунальних послуг зараз?

Мораторій на відключення комунальних послуг було скасовано, йдеться у постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року. № 1405.

Читайте також Тариф на світло: чи зросте він у травні 2026 року

Тобто, зараз надавач послуг може припинити їх надання, якщо ви маєте заборгованість. Виключенням в цьому випадку є:

ТОТ;

та території, де ведуться активні бойові дії.

Адвокат Андрій Шабельніков вказав, що наразі немає чітко визначеного розміру суми боргу, при якій відбувається відключення постачання електроенергії. Тому, така процедура може бути здійснена і за умови зовсім малої заборгованості, повідомляє "Фокус".

Як каже Шабельніков, кожний випадок розглядається індивідуально. Враховується сукупність чинників.

Андрій Шабельніков Адвокат Можуть враховувати такий чинник, як термін непогашення: чим довше споживач не сплачує за електроенергію, тим вища ймовірність відключення. Крім того, може враховуватись історія платежів: Якщо споживач раніше регулярно сплачував за електроенергію, але зараз виникли тимчасові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку платежу

Що важливо знати про заборгованості за світло?