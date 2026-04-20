Как работает тариф "день-ночь" и выгоден ли он на самом деле
- Двухзонный счетчик делит тариф на дневной (4,32 грн/кВт) и ночной (2,16 грн/кВт), что позволяет уменьшить расходы на электроэнергию.
- Экономия при использовании такого счетчика может составлять 79 грн для потребления 200 кВт-часов и возрастает при большем потреблении.
Платить за электроэнергию меньше возможно. Для этого нужно установить правильный счетчик – на несколько фаз. В чем именно суть такого устройства, читайте далее.
Какие тарифы действуют на счетчик на разные зоны днем и ночью?
Плата за электроэнергию, благодаря двухзонному счетчику может быть значительно меньше, сообщает ПРИКАРПАТЭНЕРГО.
Дело в том, что тариф в этом случае делится на 2 части:
- с 07:00 до 23:00 часов – действует дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт,
- а 23:00 до 07:00 часов – ночной – 2,16 гривны за киловатт.
Обратите внимание! С 1 мая 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не претерпит изменений.
Как показывают подсчеты ДТЭК Киевские электросети, экономия при использовании счетчика "день-ночь" может быть довольно ощутима. Например, при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов, реально платить меньше на – 79 гривен.
А при большем потреблении, экономия еще более ощутима:
- при потреблении 500 киловатт-часов – 198 гривен;
- при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен.
Как еще можно меньше платить за электроэнергию?
Меньше платить можно и благодаря трехзонному счетчику. В этом случае тариф делится на 3 части. Плата зависит от времени суток. Например, с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 действует коэффициент 1. Соответственно, цена за киловатт составляет – 4,32 гривны.
У трехзонных счетчиков с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 самый высокий тариф. Ведь коэффициент составляет 1,5, то есть киловатт стоит – 6,48 гривны.
А вот наименьшая плата с 23:00 до 07:00. Ведь тогда действует коэффициент 0,4. Соответственно, тариф – 1,73 гривны за киловатт.