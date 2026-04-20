Как работает тариф "день-ночь" и выгоден ли он на самом деле

Платить за электроэнергию меньше возможно. Для этого нужно установить правильный счетчик – на несколько фаз. В чем именно суть такого устройства, читайте далее.

Какие тарифы действуют на счетчик на разные зоны днем и ночью?

Плата за электроэнергию, благодаря двухзонному счетчику может быть значительно меньше, сообщает ПРИКАРПАТЭНЕРГО.

Дело в том, что тариф в этом случае делится на 2 части:

с 07:00 до 23:00 часов – действует дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – ночной – 2,16 гривны за киловатт.

Обратите внимание! С 1 мая 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не претерпит изменений.

Как показывают подсчеты ДТЭК Киевские электросети, экономия при использовании счетчика "день-ночь" может быть довольно ощутима. Например, при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов, реально платить меньше на – 79 гривен.

А при большем потреблении, экономия еще более ощутима:

при потреблении 500 киловатт-часов – 198 гривен;

при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен.

Как еще можно меньше платить за электроэнергию?