Тока в Украине не хватает: способна ли Европа спасти нас от блекаута

Новые удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины становятся причиной того, что восстановить все объекты повреждений становится все труднее. Аварийные отключения продолжаются и население остается без света. Изменит ли ситуацию импорт электроэнергии из Европы, читайте в тексте.

Недавно Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина может рассчитывать на поставки электроэнергии из Европы.

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Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В данной системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС,

– добавила еврокомиссар.

Большое "но"

По словам Андрея Закревского, эксперта по энергетическим вопросам, которыми он поделился с 24 каналом, говорить об импорте и экспорте электроэнергии фактически невозможно, ведь в Украине до сих пор нет баланса электроэнергии, а соответственно, нет информации сколько мощности наше государство использует.

Андрей Закревский Эксперт по энергетическим вопросам В Украине отсутствует баланс энергетики, и я уже даже не знаю, сколько это длится времени. К примеру, рядовой гражданин может зайти в международное энергетическое агентство и посмотреть посуточно энергетический баланс любой европейской страны. И только показателей Украины там нет. У нас сколько раз меняется власть, а этот вопрос до сих пор не решен.

Из-за отсутствия опубликованного баланса посуточной энергетики нет данных о том, сколько в Украине доступных киловатт-часов, также сколько они стоят на каждом виде генерации, целесообразность импорта и экспорта электроэнергии исчезает.

Импорт не изменит ситуацию в Украине

Как рассказывает Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, у Украины есть технические возможности импорта. Однако у нас нет возможности импортируемую электроэнергию распределить по всей территории Украины. Это первый фактор.

Второй – страны-соседи, такие как Польша или Словакия, не могут импортировать нам электроэнергию из-за того, что сами имеют дефицит.

– страны-соседи, такие как Польша или Словакия, не могут импортировать нам электроэнергию из-за того, что сами имеют дефицит. Третий – если все-таки произойдет импорт электроэнергии, то мы можем только ожидать аварийного предоставления тока, чтобы уберечь Украину от блекаута.

– если все-таки произойдет импорт электроэнергии, то мы можем только ожидать аварийного предоставления тока, чтобы уберечь Украину от блекаута. Четвертый – стоимость европейской электроэнергии на 70 – 80% дороже украинской. Соответственно цены за свет будут безумными.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Импорт электроэнергии не актуален на сегодня. Он не спасет Украину.

Не хватает оборудования для ремонта: что это значит для населения

В ДТЭК заявили, что оборудования для ремонта критически не хватает, а массированные атаки продолжаются.

Ситуация с оборудованием достаточно непростая. Срок изготовления оборудования для трансформаторных подстанций на заводах составляет от полугода. Это минимум. Другое же оборудование производится в пределах 3-4 месяцев,

– добавляет Попенко.

Это значит, что ситуация со светом в Украине не улучшится. Будут отключения электроэнергии и дальше. А чем больше будет прилетов от россиян, тем ужаснее для населения. Отключения в таком случае могут быть не по 2-4 часа, а от 4 до 10 часов.

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Чем может помочь каждый

Украинцы должны понять, что сейчас всем следует снизить потребление электроэнергии. Это касается сокращения в пиковые часы – 6:00-11:00 и 17:00-23:00. Также в каждом регионе вводят графики отключений для населения.



Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Привыкнуть к уменьшению уличного освещения;

Выключайте все лишние электроприборы и многопотребляющие приборы – микроволновки, бойлеры, чайники, кондиционеры, электрообогреватели, электроплиты, стиральные машины, электродуховки, кофеварки, утюги, посудомойки, пылесосы, компьютеры, телевизоры;

Экономить свет помогает двухзонный счетчик. Однако в Украине выключают свет не только днем, но и ночью. А преимущество счетчика о котором идет речь в том, что именно ночью тариф на свет меньше обычного. Таким образом, преимущества двухзонного счетчика стали почти мизерные.

В качестве примера разумного использования света всегда ставят европейцев, которые научились использовать простые правила энергоэффективности. Но, как рассказывает Олег Попенко, европейцы этому не научились, их научили. Кроме того, у них не двухзонные, а трехзонные счетчики. Это взвешенная и грамотная тарифная политика.

Преимуществом таких счетчиков является то, что во время пиковых нагрузок, когда все массово используют электроэнергию, а это с 7 по 10 утра – цена на электроэнергию на 50% дороже обычной. С 17 по 22 часа – такой же тариф.

Проблема в том, что в Украине двухзонные счетчики установлены в 25-30% населения, а трехзонных вообще нет. У нас нет и тарифной политики "чем больше потребляешь, тем больше платишь". Всё наоборот. Почему люди, имеющие средства на дворцы и обустройство их всеми электрическими приборами, должны платить столько же, сколько бабушка, которой 80 лет, и она экономит каждый киловатт,

– добавляет Олег Попенко.