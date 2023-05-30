Это необходимо: почему украинцы будут платить за свет на 250 гривен больше

Украинцы, начиная с 1 июня, будут платить больше за электроэнергию. Суммы платежек украинцев ориентировочно вырастут примерно на 250 гривен.

Как пояснил министр энергетики Герман Галущенко, это необходимо для восстановление энергосистемы

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Почему повышения тарифов было не избежать

Галущенко отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предложила министерству в 2 этапа поднять тарифы для населения до рыночного уровня. Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 гривны за киловатт в час.

Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,

– заметил он.

По словам министра, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен.

"Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут проходить так же системно, как это было прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты", – добавил глава Минэнерго.

Главное о повышении тарифов на электроэнергию

С 1 июня в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Галущенко внес на рассмотрение Кабмина соответствующий проект постановления и документ уже одобрили.

Справка. Сейчас для украинцев, использующих до 250 киловатт в час в месяц, действует тариф 1,44 гривны за киловатт в час, а украинцы, использующие более 250 киловатт в час, платят 1,68 гривны в киловатт в час.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что повышение тарифов не решит проблему украинской энергетики. Он считает, что цена на электроэнергию должна соответствовать рыночной, то есть зависеть от времени суток.