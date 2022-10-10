В правительстве обещают возобновить электроснабжение в большинстве городов уже сегодня

Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего электроснабжение нарушено практически по всей стране. Однако правительство обещает, что большинство объектов возобновят свою работу уже сегодня.

Большинство объектов возобновит работу уже сегодня

Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра.

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Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов,

– подчеркнул он.

По информации Министерства цифровой трансформации, инфраструктура, обеспечивающая работу мобильной связи, не пострадала. Однако кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения.

Также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимает запросы от местных общин по организации питания важных объектов с помощью дизель-генераторов.

Сколько объектов пострадало

Шмыгаль отметил, что в результате массовой ракетной атаки России было нарушено электроснабжение практически по всей Украине. Речь идет о попадании объектов энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Также в 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии

Уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Также участники совещания по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов сегодня, отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети - с 17:00 до 22:00.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения / Фото – ОП

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просят в указанное время не пользоваться наиболее энергозатратными приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновками, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками. При необходимости эти приборы лучше использовать в обед.

Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру,

– сказал Шмигаль.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

электрообогреватели,

котлы,

кухонная электроплита,

микроволновая печь,

стиральная машина,

электрический духовой шкаф,

электрочайник (кофеварка),

утюг,

посудомоечная машина,

кондиционер,

зарядные устройства,

пылесос,

компьютер,

телевизор.

Также председатель ДОР Николай Лукашук призвал предпринимателей Днепропетровщины с 17:00 до 22:00 выключить подсветку вывесок, сити-лайтов, бордов и другое дополнительное освещение в магазинах, кафе и так далее.

Сейчас очень важно ограничить потребление электроэнергии для уменьшения нагрузки на электросети.

– написал он.