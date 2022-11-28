Санкции G7 должны сделать невозможным экспорт дорогой российской нефти в Индию и Китай

Запрет стран G7 на морской экспорт российской нефти будет мощным механизмом, который ограничит поставки дорогой российской нефти не только в страны G7, но и во все страны мира. Эти санкции призваны лишить российскую военную машину миллиардов долларов доходов.

Европейские лидеры по-прежнему колеблются относительно показателя предела цены на российское топливо. По словам экономического эксперта Олега Гетмана, потолок может быть установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Интересно ЕС не может договориться о ценах на российскую нефть: как мешает Кремль и что решат

Сколько Россия потеряет

По сценарию установления граничной цены на уровне 60 долларов за баррель Россия не досчитается миллиардов долларов в свой бюджет. Учитывая, что большинство своего экспорта она осуществляет именно морским путем, и даже в 2021 году средняя цена за баррель составила 64 доллара за баррель.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Это значительная санкция, учитывая, что в российском бюджете на этот год заложена цена в 80 долларов за баррель, а на следующий год этот показатель снизили до 75 долларов. Это приведет к недопоступлениям многих триллионов рублей в российский бюджет, что уменьшит способность России вести войну.

Сможет ли Россия обходить санкции

Пока распространяется много информации о том, что Россия создала теневой флот танкеров для обхождения западных санкций. Эксперты не исключают и вариант того, что агрессор попытается смешивать собственную нефть с другой, пытаясь скрыть ее происхождение.

Однако, по словам Олега Гетмана, в случае установления цены на уровне около 60 долларов за баррель, агрессору будет экономически невыгодно создавать обходные схемы, которые также удешевят стоимость нефти.

К теме Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений

Китай и Индия не смогут исправить ситуацию

В настоящее время одним из крупнейших покупателей российской нефти является Китай и Индия, а также ЕС, Турция и Япония. Однако нефть ниже установленного предела не смогут покупать не только у ЕС. Поскольку в Великобритании находится самый большой рынок морских страховок, его услугами пользуются все страны мира. Альтернативных страхователей в мире останется около 5%, но и они вряд ли согласятся иметь дело с агрессором.

В случае, если страхователь будет предоставлять услуги по перевозке нефти в обход санкций, он рискует встретить "вторичные" санкции и быть отрезанным от остального цивилизованного мира,

– объясняет Олег Гетман

Напомним, Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны.

Разногласия лидеров ЕС относительно потолка цен

В четверг в ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть. Одни страны Европейского Союза считают, что цена должна быть выше, а другие опасаются дефицита нефти.

Страны Балтии и Польша заявили, что предложение установить ограничения на уровне 65 долларов за баррель слишком щедро. В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.

Ранее Министерство Финансов США Джанет Йеллен предлагало установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, 5 декабря начнут действовать санкции стран G7 по экспорту российской нефти. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.