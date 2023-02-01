Тайные новички и смешанная нефть: как Россия обходит нефтяное эмбарго, – The Economist

В результате полномасштабной войны в Украине, Запад ввел санкции против России и отказался от ее сырой нефти и нефтепродуктов. Однако страна-агрессорка нашла немало путей для сбыта своей продукции, а именно "серой торговли".

Доминирующие западные компании отказались от торговли, доставки и страхования русской нефти после введения санкций. Но, как оказалось, "таинственные новички", несмотря на все запреты, помогают России продавать нефть. Чаще всего они базируются в Гонконге или Дубае.

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Серая торговля России

Напомним, что 5 декабря вступили в силу западные санкции, а именно эмбарго на морские перевозки сырой нефти из России. По действующим нормам, российские нефтяные танкеры могут пользоваться услугами логистических и страховых компаний Запада только в том случае, если их грузы стоят ниже 60 долларов за баррель.

Такие жесткие меры блокируютИменно поэтому Россия пытается найти альтернативную цепочку снабжения.

Однако спустя некоторое время после введения санкций российский экспорт нефти возобновился до уровня, который последний раз наблюдался в июне 2022 года.

Этому поспособствовали Китай и Индия, которые забирают большую часть попавших под эмбарго российских баррелей. Резервуары стран, по данным компании Kayrros, менее чем на две трети, а значит, большая часть того, что они покупают, перерабатывается и перепродается, а не хранится.

По данным от The Economist, России от уклонения нефтяного эмбарго помогает опыт "черной торговли" Ирана и Венесуэлы.

Их избитые танкеры с выключенными транспондерами, переименованные и перекрашенные, проходят транзитом через загруженные терминалы, где их нефть смешивают с другой, что затрудняет ее обнаружение.

Недавно было замечено несколько танкеров, которые раньше стояли на якоре в Персидском заливе, а затем возле Гибралтара, где забирали груз с меньших российских кораблей. Страны Оман и Объединенные Арабские Эмираты, импортировавшие за первые 10 месяцев 2022 г. больше российской нефти, чем за предыдущие 3 года, скорее всего, смешивают нефть, а затем перепродают ее в Европу.

Самое интересное из этого, это то, что большинство российской сырой нефти проходит через "серые" сети, которые не признают ограничения цены. В то же время они вроде бы и не являются незаконными, ведь используют не западную логистику и доставляют в страны, не являющиеся частью блокады.

При чем здесь Дубай

Робин Миллз из консалтинговой компании Qamar Energy считает, что с начала войны в Дубае открыли более 30 российских торговых компаний – некоторые под новыми названиями.

Когда западные трейдеры ушли, появились новички. Большинство из них не торговали российской нефтью или какой-либо другой. Большинство является прикрытием российских государственных фирм,

– рассказывают инсайдеры изданию.

К слову, российский флот, который страна может использовать во избежание лимита цены, сейчас насчитывает более 360 кораблей. Это эквивалентно 16% мирового запаса танкеров сырой нефти.

Если бы все западные корабли избегали российских баррелей сырой нефти, теневого флота все равно было бы достаточно, чтобы удерживать экспорт российской сырой нефти на нынешнем уровне.

– добавляет Рейд л'Энсон из компании данных Kpler.

Однако есть проблемы: все корабли стары, многим более двух десятилетий, а еще они совершают очень дальние путешествия.

Санкции с 5 февраля – следующий толчок

Уже через несколько дней, 5 февраля, вступят в силу дополнительные санкции в отношении дизельного горючего и других продуктов нефтепереработки из России. Это может дать следующий толчок серой торговле.

После введения санкции России придется искать новых покупателей. У Китая и Индии низкий спрос на нефтепродукты, а мировой рынок фрагментирован.

Здесь для страны-агрессорки возникнет немало проблем:

Во-первых, парк для перевозки таких продуктов невелик, а длительные переезды усугубит дефицит.

Во-вторых, все это свидетельствует о том, что Россия не сможет продать большую часть своей очищенной нефти, а попытается протолкнуть как можно больше сырой нефти на серый рынок.

Но и для мира побочные эффекты будут неприятны. Одним из них станет дальнейший раскол торговли нефтью по резким геополитическим линиям. Также торговля нефтью станет более рискованным бизнесом. Растущий кусок мировой нефти переправляется фирмами без репутации на устаревших кораблях, совершающих более длинные и более сложные путешествия, чем когда-либо ранее.

Какая стоимость нефти в мире

По состоянию на 31 января эталонный показатель нефти. Brent торговался за 86 долларов за баррель, по сравнению со 100 долларами в среднем в прошлом году.

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