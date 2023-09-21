Польским фруктам и овощам – дудки: повлияет ли это на цены в Украине

После продления эмбарго на украинское зерно Польшей, Венгрией и Словакией, украинская сторона может в ответ запретить ввоз определенных товаров из этих стран. Следовательно, польские овощи и фрукты уже под прицелом, но есть волнение, что это отразится на ценах в Украине.

Фрукты и овощи из Польши имеют незначительную долю на украинском рынке

В комментарии 24 Каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, рассказал, как может повлиять на украинские цены запрет на ввоз польских фруктов и овощей.

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По словам Марчука, это никак не отразится на стоимости продуктов, ведь в Украине сейчас сезон большого предложения украинской продукции.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Сейчас для нас импорт не существенен. Впрочем, он является критическим в период зимний.

что польские овощи на украинском рынке составляют всего 2%. Доля фруктов еще меньше.

Из-за чего продолжаются зерновые баталии

Этой весной Польша ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции. К ней присоединились Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния. Эти страны запретили ввоз пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Этот запрет должен был поддержать местных фермеров.

Впрочем, ограничения на ввоз должны были отменить 15 сентября по решению Еврокомиссии, но Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна.

В ответ украинская сторона анонсировала запрет на ввоз польских овощей и фруктов. Кроме того, Украина уже подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

Как Украина урегулирует вопрос импорта

За словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство Украины уже подало формальный запрос о нарушениях во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за действий со стороны трех стран, а именно Польши, Словакии и Венгрии. Впрочем, вопрос импорта можно будет уладить и через компромисс.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.