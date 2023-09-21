Фрукти та овочі з Польщі мають несуттєву частку на українському ринку

У коментарі 24 Каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, розповів. як може вплинути на українські ціни заборона на ввезення польських фруктів та овочів.

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За словами Марчука, це ніяк не відобразиться на вартості продуктів, адже в Україні зараз сезон великої пропозиції української продукції.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Зараз для нас імпорт не є суттєвим. Втім він є критичним у період зимовий.

Нагадуємо, що польські овочі на українському ринку складають всього 2%. Частка фруктів ще менша.

Через що тривають зернові баталії

Цієї весни Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції. До неї приєдналися Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія. Ці країни заборонили ввозити пшеницю, кукурудзу, насіння ріпака та соняшник з України. Ця заборона мала підтримати місцевих фермерів.

Втім обмеження на ввезення мали скасувати 15 вересня за рішенням Єврокомісії, але Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна.

У відповідь українська сторона анонсувала заборону на ввезення польських овочів та фрукти. Крім того, Україна вже подала до Світової організації торгівлі позови проти цих трьох країн.

Як Україна врегулює питання імпорту

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд України вже подав формальний запит про порушення до Світової організації торгівлі (СОТ) через дії з боку трьох країн, а саме Польщі, Словаччини та Угорщини. Втім питання імпорту можна буде владна й через компроміс.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.