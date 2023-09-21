Фрукты и овощи из Польши имеют незначительную долю на украинском рынке

В комментарии 24 Каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, рассказал. Как может повлиять на украинские цены, запрет на ввоз польских фруктов и овощей.

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По словам Марчука, это никак не отразится на стоимости продуктов, ведь на Украине сейчас сезон большого предложения украинской продукции.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Сейчас для нас импорт не существенен. Впрочем, он является критическим в период зимний.

Напоминаем, что польские овощи на украинском рынке составляют всего 2%. Доля фруктов еще меньше.

Из-за чего продолжаются зерновые баталии

Этой весной Польша ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции. К ней присоединились Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния. Эти страны запретили ввоз пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Этот запрет должен был поддержать местных фермеров.

Впрочем, ограничения на ввоз должны были отменить 15 сентября по решению Еврокомиссии, но Польша, Словакия и Венгрия. объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна.

В ответ украинская сторона анонсировала запрет на ввоз польских овощей и фруктов. Кроме того, Украина уже подала во Всемирную торговую орган иски против этих трех стран.

Как Украина урегулирует вопрос импорта

За словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство Украины уже подало формальный запрос о нарушениях во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за действий со стороны трех стран, а именно Польши, Словакии и Венгрии. Впрочем, вопрос импорта можно будет властный и через компромисс.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.