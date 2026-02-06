Свет для сотен тысяч людей: союзники передали рекордные мощности

Украина продолжает получать энергетическую помощь от партнеров после массированных атак России на энергетику. Сейчас международные партнеры направили энергооборудование общей мощностью более 145 мегаватт.

Какое энергооборудование получила Украина?

Оборудование предназначено для резервного питания, которое необходимо в результате повреждения энергосистемы, передает Служба внешней разведки Украины.

Смотрите также Поддерживает Украину в трудную минуту: страна Азии оказывает энергетическую помощь

Энергетическую поддержку Украине присылают со всего мира. По данным разведки, 447 генераторов мощностью более 7 мегаватт предоставил Евросоюз.

Дополнительную помощь выделили отдельные страны Европы:

Италия – 78 котлов мощностью 112 мегаватт;

– 78 котлов мощностью 112 мегаватт; Германия – 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватта;

– 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватта; Польша – 379 генераторов на 4,5 мегаватта;

– 379 генераторов на 4,5 мегаватта; Франция – 30 генераторов общей мощностью 3,4 мегаватта.

В дополнение Испания передает Украине партию мощных генераторов.

В свете этой драматической ситуации мы вновь заявляем, что Испания будет продолжать поддерживать народ и правительство Украины. Сегодня мы приехали в Арганда-дель-Рей, чтобы доставить шесть генераторов, которые смогут обеспечить энергией более 14 тысяч человек,

– рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес

Партию оборудования прислал также ЮНИСЕФ – 106 генераторов мощностью 15,1 мегаватта.

Но на этом поддержка партнеров не закончилась. Еще немалые партии оборудования направляются в Украину со всего мира. Они идут:

из Азербайджана;

Эстонии;

Литвы;

Люксембурга;

Словакии;

Франции;

Чехии;

Швеции;

Швейцарии;

и Японии.

Заметьте! В 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал Украину на 2,9 миллиарда евро. Чуть ли не половину этой суммы направили именно на энергетическую безопасность государства – 1,2 миллиарда евро.

Какую помощь получает Киев?

Особую поддержку оказывают для энергосистемы Киева. В частности, столица уже получила 177 генераторов от Евросоюза, рассказал городской голова Виталий Кличко.

В частности, 135 источников питания мощностью 20 киловатт и 42 генератора – по 22 киловатта Город направит их, преимущественно, для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность,

– сообщил мэр.

Это оборудование предоставили из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU. Его поставки полностью финансирует ЕС и координирует Еврокомиссия.

Важно! В пятницу, 6 февраля, Киев ожидает вторую партию оборудования – еще 41 генератор. По словам Кличко, от ЕС в целом будет направлено в столицу 218 генераторов.

Какую денежную помощь оказывают партнеры?