Весь мир не может молча наблюдать: гендиректор ДТЭК призвал мир к поддержке Украины

Россия не имеет значительных успехов на фронте, из-за чего Москве пришлось усилить атаки на энергетическую структуру Украины. Мир должен способствовать окончанию энергетического террора от россиян.

Что говорят в ДТЭК о ситуации в энергетике?

Такое заявление сделал Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому телеканалу CNBC.

В качестве примера городов, которые страдают от действий врага, Тимченко привел Киев, Одессу и Днепр. Именно в этих населенных пунктах люди могут оставаться без электроэнергии по 20 часов в сутки, а отопление в некоторых домах может отсутствовать неделями. И это несмотря на то, что температура на улице упала до -15 -20 градусов.

Весь мир не может просто молча наблюдать за тем, что происходит в Украине зимой, когда люди замерзают в своих домах, и никак не реагировать на это,

– отметил Максим Тимченко.

Он добавил, что трудно поверить, что весь мир не может объединиться против одного человека, одной страны, чтобы остановить этот террор внутри Европы.

Заметьте! Глава компании ДТЭК подчеркнул, что обеспечение надежной защиты критической инфраструктуры будет играть решающую роль для обеспечения безопасности для энергетики.

В то же время ранее Максим Тимченко говорил, что сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности. Такой комментарий он предоставлял изданию FT.

Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой и боремся за каждый мегаватт,

– отметил Тимченко.

Он объяснял, что для украинской энергосистемы действующая ситуация является настоящим вызовом на фоне морозов и регулярных российских обстрелов. ДТЭК вывела в работу сотни бригад, чтобы восстановить свет.

Обратите внимание! Более того, на кону не только тепло и электричество, но и критически важные услуги – в частности водоснабжения и водоотведения.

Что еще следует знать о ситуации в энергетике?