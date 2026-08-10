Помощь от партнеров: какую энергетическую поддержку получила Украина в июле

В июле текущего года в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Общий объем помощи составляет 180 миллионов евро.

Какую помощь в области энергетики получила Украина в июле

В частности, в прошлом месяце были подписаны контракты на поставку крайне необходимого оборудования на сумму около 78,4 миллиона евро, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Закупки включают:

силовые трансформаторы;

высоковольтное оборудование;

системы управления и релейной защиты;

резервные источники питания;

кабельную продукцию;

специализированная техника;

материалы и комплектующие для восстановления, модернизации и аварийного ремонта энергетической инфраструктуры.

Более того, в июле украинские энергетические компании также получили оборудование, закупленное через Фонд поддержки энергетики по ранее заключенным контрактам. Их сумма составляет около 29,4 миллиона евро.

Всего в Фонд поддержки энергетики поступили грантовые средства на сумму почти 2,120 миллиарда евро от 39 иностранных спонсоров. Поддержку оказали 26 стран-партнеров и 3 международные организации.

Напомним, что страны-партнеры продолжают активно поддерживать Украину. В частности, недавно стало известно, что помощь выделяет Сербия. Размер помощи составит 2 миллиона евро.

В то же время Россия продолжает проводить атаки на Украину. По состоянию на утро 10 августа потребители в нескольких регионах остались без электричества. Но самая сложная ситуация – в Одесской области.

Также враг готовит удар к Дню Независимости. Согласно информации, главной целью станет Киев.