Яку енергетичну допомогу отримала Україна у липні

Зокрема, минулого місяця були підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 78,4 мільйона євро, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

Закупівлі охоплюють:

силові трансформатори;

високовольтне обладнання;

системи керування та релейного захисту;

резервні джерела живлення;

кабельну продукцію;

спеціалізовану техніку;

матеріали й комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергетичної інфраструктури.

Ба більше, у липні українські енергетичні компанії ще отримали обладнання, яке було закуплене через Фонд підтримки енергетики – за контрактами, які були укладені раніше. Їхня сума становить близько 29,4 мільйона євро.

Загалом до Фонду підтримки енергетики надійшли грантові кошти на суму майже 2,120 мільярда євро від 39 іноземних спонсорів. Підтримку надали 26 країн-партнерів та 3 міжнародні організації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що країни-партнери продовжують активно підтримувати Україну. Зокрема, нещодавно стало відомо, що підтримку виділяє Сербія. Розмір підтримки становитиме 2 мільйони євро.

Водночас Росія продовжує атакувати Україну. Станом на ранок 10 серпня були знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Але найскладніша ситуація – в Одеській області.

Також ворог готує удар до Дня Незалежності. Згідно з інформацією, головною ціллю стане Київ.