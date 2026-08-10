Що відомо про стан енергосистеми на ранок 10 серпня

Найскладніша ситуація залишається в Одеській області, де тривають відновлювальні роботи після масованої атаки в ніч на неділю, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Значну частину споживачів вже вдалося заживити. Проте упродовж останньої доби ворог знов здійснив нові атаки.

Застосування обмежень станом на ранок 10 серпня не прогнозується. Але ситуація в енергосистемі може змінюватися. Зокрема, про будь-які зміни повідомляють на офіційних ресурсах.

Водночас активне енергоспоживання сьогодні радять перенести. А саме на денний час – з 10:00 до 16:00. Крім того, в Одеській області зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні – для уникнення перевантаження обладнання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії знизилось. У понеділок, 10 серпня, станом на 09:30, воно було на 16,7% нижчим, ніж в цей час у п’ятницю. Причиною змін стали погодні умови – спадання спеки та ясна погода майже на всій території України.

Нагадаємо, що Росія інакше атакує енергетику. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення ворог запускав по одній цілі 3– 4 дрони. Але наразі її можуть атакувати навіть 25 безпілотників за раз.

Денис Шмигаль попередив, що Україна може пережити найважчу зиму за всі роки повномасштабної війни. Зокрема, росіяни вже пошкодили чи зруйнували понад 80% українських генеруючих потужностей.