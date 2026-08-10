Что известно о состоянии энергосистемы утром 10 августа

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Одесской области, где продолжаются восстановительные работы после массированной атаки в ночь на воскресенье, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Значительную часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. Однако за последние сутки враг вновь совершил новые атаки.

Введение ограничений по состоянию на утро 10 августа не прогнозируется. Но ситуация в энергосистеме может меняться. В частности, о любых изменениях сообщают на официальных ресурсах.

В то же время активное энергопотребление сегодня рекомендуется перенести именно на дневное время – с 10:00 до 16:00. Кроме того, в Одесской области сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении – во избежание перегрузки оборудования.

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Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. В понедельник, 10 августа, по состоянию на 09:30, оно было на 16,7% ниже, чем в это же время в пятницу. Причиной изменений стали погодные условия – ослабление жары и ясная погода почти на всей территории Украины.

Напомним, что Россия по-разному атакует энергетику. Например, в начале полномасштабного вторжения враг запускал по одной цели 3–4 дрона. Но сейчас ее могут атаковать даже 25 беспилотников за раз.

Денис Шмыгаль предупредил, что Украина может пережить самую тяжелую зиму за все годы полномасштабной войны. В частности, россияне уже повредили или разрушили более 80% украинских генерирующих мощностей.