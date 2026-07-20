Тысячи единиц энергетической поддержки: какую помощь союзники оказали Украине

С начала года Украина получила от партнеров 4 466 единиц энергетического оборудования. Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках, котлах и т. д.

Какую помощь получила Украина

А с марта 2022 года в страну поступило 2 505 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием, что сообщили в Министерстве энергетики.

Еще с начала 2026 года со складов хаба отправили 490 грузов гуманитарной помощи общим весом более 4,4 тысячи тонн. В частности, 2 527 генераторов, 97 трансформаторов и 162 единицы блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

Поддержку Украине оказали партнеры из ЕС, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии, Чехии, Польши, Кипра, Китая, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Также Минэнерго ожидает поступления еще 882 генераторов, 165 трансформаторов и 157 единиц другого оборудования, в частности котлов, БМК и КГУ.

Энергетическую помощь с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году оказали 39 стран, в частности: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Болгария, Турция, Китайская Народная Республика.

Таким образом, партнеры продолжают оказывать поддержку Украине. В частности, энергетическую, которая так необходима стране в условиях регулярных ударов со стороны России.

Что еще известно о помощи от союзников Украины

Напомним, что Украина получает энергетическую помощь еще с начала года. Например, с 26 января по 10 февраля в Украину поступило более 560 единиц энергетического оборудования.

А по состоянию на 6 июля было известно, что в страну поступило 4314 единиц энергетического оборудования. Всего помощь Украине оказали 39 стран.