Могли греть города Украины зимой: почему почти половину "мини-ТЭЦ" от США до сих пор не запустили
- Украина получила 188 когенерационных установок от USAID, но более 40% из них до сих пор не запустили.
- Ввести в эксплуатацию "мини-ТЭЦ" сложно из-за бюрократических требований, а также потребность в финансовых и кадровых ресурсах.
За последние четыре года Украина бесплатно получила от международных партнеров почти 200 когенерационных установок (КГУ). Их распределяли по разным городам, чтобы смягчить последствия регулярных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Что известно о КГУ от американцев?
Часть оборудования действительно помогла украинцам пережить сложную зиму, однако более 40% техники до сих пор простаивает. Масштабы ситуации различаются в зависимости от региона, но есть по крайней мере две общие причины – деньги и специалисты, говорится в анализе NGL.media.
Напомним, оборудование поступало в Украину в рамках "Проекта энергетической безопасности" в 2018 – 2025 годах, ведь в прошлом году в конце марта в США сообщили о закрытии USAID и остановке всех текущих инициатив.
Когенерационная установка – это оборудование для одновременного производства электрической и тепловой энергии из одного источника топлива. Например, переданные американцами "мини-ТЭЦ" работают на газе, поэтому их называют газопоршневыми.
Большинство помощи получали на свой баланс местные теплокоммунэнерго, чтобы подсоединить установки к коммунальным сетям (газ, вода, электроэнергия) и трубопроводу.
Можно сказать, что это большой городской генератор, который, кроме производства электричества, еще и греет воду. Впрочем главный запрос большинства общин заключается в электрогенерации, тепло используется как сопутствующий эффект работы установки,
– пишут в СМИ.
По словам исполнительного директора "Ассоциации Энергоэффективные Города Украины" Святослава Павлюка, преимущество когенерации в том, что она может быстро "подхватить" нагрузку в случае аварий или атак, поэтому обеспечивает устойчивость энергосистемы.
Согласно информации Минразвития, в целом USAID передал Украине 188 когенерационных установок. С помощью запросов в ОВА журналисты собрали информацию о 137 из них, и только 59% пока введены в эксплуатацию.
Почему более 40% до сих пор не запустили?
- Расходы на установку
Например, за последние два года Бердичев на Житомирщине получил 5 КГУ общей мощностью 1,24 мегаватта, что позволяет закрыть 40% потребностей коммунальщиков во время пиковых нагрузок отопительного сезона. Однако ни одну установку так и не запустили.
В местном теплокоммунэнерго объясняют это нехваткой денег: "Мы сделали проект подключения, залили фундаменты под КГУ. Взяли кредит на 13 миллионов гривен, чтобы закупили автоматы плавного пуска, кабели. Однако оказалось, что для подключения газа надо врезать отдельные узлы подачи, а это миллионы гривен..."
Один из них там оплатить самостоятельно, остальные деньги горсовет пообещал дать в феврале. Сейчас вместе с кредитом коммунальное предприятие потратило 15,6 миллиона гривен, но ни одна установка до сих пор не работает.
Другая ситуация в Звягеле – город получил от USAID две КГУ общей мощностью 260 киловатт. Они покрывают около четверти потребности "Звягельтепла" в электроэнергии во время отопительного сезона.
На монтаж и проектно-сметную документацию потратили почти 3 миллиона гривен, из которых 1,6 миллиона гривен были из местного бюджета, а остальные – средства коммунального предприятия.
У нас не было трудностей. В начале ноября 2025 года мы запустили эти установки,
– говорит директор Людмила Тодорович.
- Бюрократические процессы
Старший советник "Ассоциации операторов критической инфраструктуры Украины" Сергей Пинчук объяснил, что другая причина длительного запуска КГУ – десятки документов, которые нужно собрать коммунальщикам. Более того, в каждой общине проекты отличаются, ведь должны учитывать множество технических особенностей, например место установки, расстояния до электро- и газовых сетей, набор материалов для подключения и тому подобное.
Есть случаи, когда города подключали установки за 2 – 3 месяца, а в других – процесс затянулся на годы. Влияют не только технические, но и финансовые и кадровые факторы.
Например, последний этап работы – приезд представителей производителя, которые все проверяют и запускают установку. Ждать их иногда тоже надо больше месяца,
– объяснил эксперт.
- Расходы на обслуживание
Обслуживать такое оборудование также недешево. К слову, Львов получил 8 газопоршневых установок, на установку которых городской бюджет потратил 55,3 миллиона гривен. Кроме того, "Львовтеплоэнерго" заключило договоры на год сервисного обслуживания – на 12,1 миллиона гривен, что было условием производителей КГУ.
В каких городах работают КГУ от USAID / Инфографика NGL.media
Напомним, Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевые элементы плана содержат пункты по защите объектов критической инфраструктуры, развития распределенной генерации, альтернативных источников питания для критической инфраструктуры и тому подобное.
Эксклюзивно для 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что время для этого действительно пришло. Кроме того, вызовом станет летний пик потребления электроэнергии потребления электроэнергии в июле – августе.