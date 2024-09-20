Правобережье или Левобережье: какие энергетические цели интересуют россиян

Пока не завершится война стоит ожидать, что Россия снова и снова будет наносить удары по энергосистеме Украины. Однако эта страна имеет четко определенные цели.

Почему Россия обстреливает энергосистему

Святослав Павлюк рассказал для 24 Канала, что россияне могут бить по распределительным станциям Энергоатома, что повлечет значительно более серьезные последствия для Украины.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Дефицит электроэнергии может быть неравномерным, ведь генерирующие мощности остались на Правобережье Украины. А немалое количество потребления – на Левобережье, ведь там не осталось рабочих станций. Города, которые на левом берегу, абсолютно зависимы от систем передачи электроэнергии.

Зато Владимир Омельченко добавил, что сейчас основные генерирующие мощности находятся на Правобережье. Однако страдать от отключений света будут больше жители Левобережья.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Во время таких атак временно прерывается передача электроэнергии с электростанций, которые расположены на части территории Украины на правом берегу, к потребителям, что на левом берегу.

Обратите внимание! На будущие обстрелы Украины может повлиять операция СБУ и Сил обороны по российским складам, в частности, в Твери.