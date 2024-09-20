Чому Росія обстрілює енергосистему

Святослав Павлюк розповів для 24 Каналу, що росіяни можуть бити по розподільчих станціях Енергоатому, що спричинить значно серйозніші наслідки для України.

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Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Дефіцит електроенергії може бути нерівномірним, адже генеруючі потужності залишилися на Правобережжі України. А чимала кількість споживання – на Лівобережжі, адже там не залишилося робочих станцій. Міста, котрі на лівому березі, абсолютно залежні від систем передачі електроенергії.

Натомість Володимир Омельченко додав, що нині основні генерувальні потужності знаходяться на Правобережжі. Проте страждатимуть від відключень світла більше жителі Лівобережжя.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Під час таких атак тимчасово переривається передача електроенергії з електростанцій, які розташовані на частині території України на правому березі, до споживачів, що на лівому березі.

Зауважте! На майбутні обстріли України може вплинути операція СБУ та Сил оборони по російських складах, зокрема, у Твері.