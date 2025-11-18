Россияне атаковали энергетические объекты в четырех регионах: что будет со светом в Украине

Россия атаковала энергетические объекты в четырех регионах. Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях.

Что известно об атаке на объекты энергетики?

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона,

– отметили в сообщении.

Обратите внимание! Украинцев в частности призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления – утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

В Укрэнерго же сообщили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак сохраняется необходимость в экономии. Кроме того, до конца суток будут действовать графики почасовых отключений. Их объем составляет от 1,5 до 4 очередей.

Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня в течение всех суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами,

– обратились к гражданам в компании.

По возможности украинцев просят перенести энергоемкие процессы на период после 22:00. Дело в том, что действительно экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных отключений.

Важно! Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Что еще известно о ситуации в энергетике?