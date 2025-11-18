Росіяни атакували енергетичні об’єкти у чотирьох регіонах: що буде зі світлом в Україні
- Росія атакувала енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях, ремонтні роботи тривають.
- В Україні введено графіки погодинних відключень електроенергії, закликано економити електроенергію особливо у пікові години.
Росія атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох регіонах. Йдеться про Дніпропетровську, Сумську, Херсонську та Донецьку області.
Що відомо про атаку на об'єкти енергетики?
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Читайте також Росія готується до масованого удару: авіаексперт спрогнозував, чим та куди битимуть
У вівторок, 18 листопада, у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,
– зазначили у повідомленні.
Зверніть увагу! Українців зокрема закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання – вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
В Укренерго ж повідомили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак зберігається необхідність в економії. Крім того, до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень. Їхній обсяг становить від 1,5 до 4 черг.
Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні протягом всієї доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами,
– звернулися до громадян у компанії.
За можливості українців просять перенести енергоємні процеси на період після 22:00. Річ у тім, що дійсно ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень.
Важливо! Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?
Станом на зараз росіяни змінили тактику ударів по енергетичним об'єктам України. Відтепер ворог використовує дрони-камікадзе.
На початку вторгнення використовували перший рівень захисту – габіони на об'єктах енергетики. Однак наразі потрібен вже другий рівень.